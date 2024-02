James Rodríguez é inscrito pelo São Paulo para o Paulistão

James pode jogar já nesta quarta-feira (28) - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

Conforme já se previa, o São Paulo inscreveu, nesta segunda-feira (26), o colombiano James Rodríguez para a disputa do Campeonato Paulista. Embora só pudesse entrar em campo a partir do mata-mata, em condições normais, o jogador poerá reestrear logo. Isto porque ele entra na vaga do volante Luiz Gustavo, que está machucado, e passará a ser uma opção para o Tricolor já a partir desta semana.

O caso é que o regulamento do Paulistão prevê uma troca imediata na lista caso algum jogador esteja comprovadamente lesionado. Luiz Gustavo sofreu um rompimento no tendão de Aquiles e, assim, criou a brecha na relação são-paulina. James, que já tinha sua inscrição programada para a segunda quinzena de março, passa portanto a figurar no grupo a partir de agora.

Dessa forma, ele deverá viajar a Limeira, nesta terça, para o jogo contra a Internacional, no dia seguinte. James tinha até deixado de treinar com o São Paulo e estava prestes a rescindir seu contrato, mas voltou atrás na semana passada. Assim, está reintegrado ao grupo e poderá fazer sua reestreia pelo Tricolor de imediato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.