Contra o Aurora, Tiquinho visa evitar pior jejum pelo Botafogo

Com apenas um gol marcado na temporada, Tiquinho Soares vive de suas piores fases no Botafogo. Em termos de números, já são seis partidas sem balançar as redes adversárias.

E, contra o Aurora (BOL), nesta quarta (28), ele buscará encerrar tal jejum. Evitando, assim, superar sua pior marca no quesito jogos sem marcar pelo clube de General Severiano.

Pelo Botafogo, seu período com maior distância entre um gol e outro foram também de seis jogos, entre outubro e novembro de 2023. À época, foram mais de 500 minutos entre o tento marcado contra o Athletico (28ª rodada) e o contra o Coritiba (36ª).

Atualmente, são cerca de 450 minutos sem saber o que é marcar, apesar das duas assistências na derrota por 4 a 2 contra o Vasco, pela nona rodada.

Tiquinho, inclusive, perdeu pênalti no jogo de ida contra o Aurora, na última quarta (21). Se passar em branco no jogo da volta, todavia, atingirá oficialmente seu pior jejum no Glorioso – sete jogos ao todo.

E agora, Botafogo?

Como citado, o camisa 9 possui apenas um gol em nove partidas na atual temporada. Similarmente, se consideramos os últimos nove jogos de 2023, Tiquinho marcou apenas um gol.

O que significa que o atacante marcou apenas duas vezes nas 18 partidas do Botafogo. Para efeitos comparativos, basta lembrar que o jogador fez 12 gols em seus primeiros 18 jogos – média de 0,66 gol por jogo.

