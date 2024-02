Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: escalações e onde assistir

Jogadores do Atlético de Madrid durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Atletico - (crédito: Foto: Divulgação/Atletico) Jogada10 Jogada10

O segundo finalista da Copa do Rei será definido nesta quinta-feira (29). Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h30 (de Brasília), no estádio San Mamés, no País Basco, pelo jogo de volta da semifinal do mata-mata mais importante do futebol da Espanha. Com o triunfo na capital espanhola por 1 a 0, o Athletic Bilbao terá a vantagem do empate. Quem avançar encara o Mallorca, que eliminou a Real Sociedad nos pênaltis na outra semifinal.

Como chega o Athletic Bilbao

O Athletic Bilbao já conquistou a Copa do Rei da Espanha 23 vezes, sendo o segundo maior vencedor do torneio. No entanto, a equipe não leva o título para casa desde 1984. A Copa é crucial, pois representa a melhor chance de ganhar um troféu na temporada. Ao mesmo tempo, o clube vê na competição uma oportunidade de garantir uma vaga direta na próxima edição da Liga Europa, caso o time não consiga a classificação pelo Campeonato Espanhol.

No último compromisso da equipe, o técnico Ernesto Valverde poupou seus principais jogadores e a equipe acabou sendo derrotada por 3 a 1 para o Betis, fora de casa, no último domingo (25). Além disso, o Athletic Bilbao segue com os desfalques de Ander Herrera e Yeray.

Como chega o Atlético de Madrid

Por outro lado, os Colchoneros têm 10 títulos da Copa do Rei e não vencem o torneio desde 2013. Além disso, a equipe não vive uma grande fase e está distante da briga pelo título do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o Atlético de Madrid vê na competição uma oportunidade de levantar um troféu na temporada.

Além de ter perdido o jogo de ida por 1 a 0 para a Inter de Milão e precisar reverter o resultado para avançar às quartas de final, os Colchoneros vêm de um empate em 2 a 2 na LaLiga, diante do lanterna Almería.

A principal ausência para Simeone nesta quinta-feira é o camisa 7 Antoine Griezmann, com uma lesão no tornozelo. Enquanto o zagueiro Giménez aparece como dúvida após sentir problemas musculares.

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

Semifinal da Copa do Rei

Data e horário: quinta-feira, 29/02/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, no País Basco (ESP)

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Daniel Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; De Galarreta, Beñat Prados e Oihan Sancet; Nico Williams, Álex Berenguer e Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Stefan Savi?, Axel Witsel e Mario Hermoso; Koke, De Paul, Pablo Barrios, Marcos Llorente e Samuel Lino; Memphis Depay e Ángel Correa (Álvaro Morata). Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: Diego Barbero Sevilla (ESP)

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

