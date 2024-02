Aurora tem Didi e Jairzinho em homenagem ao Botafogo

Jairzinho foi o "furacão da Copa" de 1970 - Foto: Reprodução/FIFA - (crédito: Foto: Reprodução/FIFA) Jogada10 Jogada10

O Aurora, adversário do Botafogo na noite desta quarta-feira (28), Pela Libertadores, entrará em campo com Didi e Jairzinho. Isso porque o pai dos jogadores, José Benito, é um grande fã do futebol brasileiro. Sendo assim, homenageou o meia, já falecido, e o atacante com nomes de craques do futebol brasileiro.

Craque nos anos 50 e 60, Didi brilhou com a camisa do Botafogo e do Fluminense no futebol brasileiro e também teve boa passagem pelo Real Madrid. Mas foi na seleção, nas Copas de 1958 e 1962, quando era o cérebro do time que conquistou os dois primeiros títulos mundiais pelo Brasil, que se tornou mundialmente famoso.

Pai dos jogadores do Aurora viu Jairzinho em campo

Já Jairzinho, até os dias de hoje, é o único jogador campeão de uma Copa do Mundo a fazer gols em todos os jogos. Isso aconteceu na icônica Seleção Brasileira de 1970. Até os dias de hoje, o time que tinha Zagallo como técnico é, se não a maior, inegavelmente um dos maiores de todos os tempos.

Pelo Botafogo, contudo, Jairzinho brilhou nos anos de 1960 e 1970. Nesta épica, o pai dos atletas viu Jairzinho jogar pelo clube em uma passagem do Alvinegro em escursão pela Bolívia.

