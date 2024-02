Fábio Matias pede que atletas do Botafogo sejam valorizados

Botafogo teve noite de gala e goleou o Aurora pela Libertadores - Foto: Vítor Silva/Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo dominou completamente o Aurora, da Bolívia, em uma atuação de gala Estádio Nilton Santos na noite desta quarta-feira (28). Como resultado, goleou por 6 a 0, com quatro gols marcados por Junior Santos, um por Tiquinho e outro por Savarino. Fábio Matias, membro permanente da comissão técnica do Botafogo e atualmente exercendo o cargo de técnico interino, exaltou os jogadores., celebrou a classificação.

Na próxima quarta-feira, mais uma vez em seu território, o Botafogo retornará à competição sul-americana para enfrentar o Red Bull Bragantino, no jogo de ida da terceira fase. Após uma fase conturbada que resultou na demissão de Tiago Nunes, Fábio Matias, membro permanente da comissão técnica do Botafogo, celebrou a classificação.

“Este resultado é de suma importância e marcará para sempre. No entanto, amanhã é um novo dia, um dia importante. Em termos de carreira, é gratificante realizar um jogo tão bem executado. Contudo, o mais importante é valorizar os atletas. Estou aqui hoje por causa deles, são eles que estão em campo”, declarou.

Fábio tem história no Bragantino

Sob o comando de Fábio Matias em dois jogos, o Botafogo acumulou duas vitórias – 2 a 0 sobre o Audax e 6 a 0 sobre o Aurora. Sem sofrer gols e sem passar por momentos de apuros para avançar de fase na Libertadores. Matias destacou a importância de conhecer a equipe durante esse período de transição antes da chegada do novo treinador.

“Minha função como observador facilita muito. Estive nos últimos 40 dias observando e interagindo com os atletas. O clube reconhece a importância dessa função. Hoje, assumi como treinador principal. Isso agrega muito a nós. Minha trajetória vem da base e muitas pessoas me conhecem por isso. Hoje, estar no profissional é um privilégio que o Botafogo me proporciona. Tenho que aproveitar ao máximo, vivenciar e respirar isso”, afirmou.

Com experiência e títulos na base, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 pelo Internacional, Fábio estava anteriormente no Red Bull Bragantino, adversário da próxima etapa na Libertadores, antes de ingressar no Botafogo. Ele elogiou o trabalho da equipe de Bragança Paulista.

“Eles também realizam um trabalho excepcional. Eu estava lá até recentemente. Ainda não sabemos quais serão nossos próximos desafios. No entanto, nosso objetivo é preparar a equipe para qualquer adversário. O foco é organizar tudo da melhor forma possível. Mais uma vez, é fundamental destacar o trabalho dos atletas. Eles compraram nossa ideia e se dedicaram muito para isso. O que vimos hoje foi uma recompensa, um presente para a torcida do Botafogo. Aqueles que vieram hoje realmente vieram para torcer. Acredito que conseguimos transmitir uma energia positiva, tanto dentro quanto fora de campo. Os jogadores inegavelmente sentiram isso durante a partida”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.