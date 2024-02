Corinthians diminui atuação no mercado e busca ‘último’ reforço nesta janela

Corinthians quer reforço para concorrer com Hugo na lateral - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians passou por uma grande reformulação neste ano e está perto de anunciar a 11° contratação de 2024. O zagueiro Cacá está próximo de fechar com o Timão e reforçar o elenco de António Oliveira. Assim, a diretoria Alvinegra entende que não existe mais urgência no mercado e quer acertar mais uma contratação para a temporada.

O último objetivo do presidente Augusto Melo é contratar um lateral-esquerdo. Isso porque o Timão conta apenas com Hugo para o setor. Diego Palacios, que chegou para brigar pela posição, passou por artroscopia no joelho esquerdo e está há um mês fora de ação. Além disso, Matheus Bidu, que foi titular em alguns jogos do ano passado, está fora dos planos da comissão técnica.

Diante deste contexto, a diretoria monitora o mercado em busca de oportunidades e não descarta a chegada de atletas para outras posições. O Corinthians tem até o dia 7 de março para registrar novos jogadores. Se não conseguir, António Oliveira terá que esperar até o segundo semestre por um lateral-esquerdo.

Os reforços do Corinthians até aqui

Aliás, dos 11 reforços que chegaram no Corinthians em 2024, cinco deles já ostentam o status de titular. Os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo Hugo, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. Nesta semana, António Oliveira ainda deve ganhar o reforço de Igor Coronado. O ex-jogador do Al-Ittihad também chega ao Timão para brigar por lugar entre os 11 na equipe comandada pelo treinador português.

