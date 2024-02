Flamengo tem nova reunião por Léo Ortiz, do Bragantino, nesta quinta

Flamengo segue na busca pela contratação de Léo Ortiz, do Bragantino - (crédito: - Foto:Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) Jogada10 Jogada10

Apesar da classificação do Bragantino para a terceira fase preliminar da Libertadores, a negociação do Flamengo por Léo Ortiz segue ativa. Nesse sentido, a diretoria rubro-negra está em São Paulo desde o início da semana e terá nova reunião nesta quinta-feira (29). Vale lembrar que restam oito dias para o fim da janela de transferências no futebol brasileiro. A informação é do portal ‘ge’.

Em solo paulistano, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, e Bruno Spindel, diretor executivo, avançaram em alguns termos com o clube de Bragança Paulista. Além disso, Braz retornou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (28), porém irá voltar para São Paulo no intuito de tentar concretizar a transação.

Aparar as arestas para finalizar negócio

Diante da longa novela, os clubes procuram um denominador comum para que o zagueiro assine com o Flamengo, um desejo de sua carreira. Mesmo sendo peça fundamental no Bragantino, Léo Ortiz é um dos principais desejos não só da diretoria como também de Tite. O negócio começa a destravar e pode ter um final feliz para o clube carioca.

Um dos assuntos que estão na mesa é a participação do zagueiro no confronto contra o Botafogo, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. Diante disso, o calendário permite que o zagueiro participe ao menos do primeiro jogo antes de se transferir para o Flamengo.

De acordo com o regulamento da Conmebol, um atleta pode atuar por diferentes equipes na fase preliminar e na fase de grupos. Assim, o defensor poderá atuar no primeiro jogo diante do Glorioso, porém não no segundo, visto que a janela se encerra no dia 7, e o duelo acontece no dia 13.

O Rubro-Negro chegou às cifras pretendidas pelo Bragantino, mas pretende pagar um montante fixo e outra parte em objetivos colocados em contrato. Por fim, a reunião é justamente para chegar a um denominador comum. No momento, existe uma diferença entre os valores fixos e de metas estipuladas.

