Payet treina e deve reforçar o Vasco contra a Portuguesa

Recuperado do quadro gripal que o afastou do duelo contra o Marcílio Dias, Payet voltou a treinar pelo Vasco. A equipe de Ramón Díaz treinou na manhã desta quinta-feira (29), no CT Moacyr Barbosa, com a presença do francês.

O treino é preparatório para a partida de domingo (3), contra a Portuguesa, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Jogo que pode valer, aliás, vaga para o Vasco nas semifinais do Carioca.

Payet participou normalmente da atividade, devendo, assim, voltar a ficar à disposição do técnico Ramón Díaz. Ele esteve ausente diante do Marcílio Dias, na última terça (27), por um quadro gripal, como informou o clube.

Como estava se recuperando, esta quinta marcou o primeiro treino de Payet na semana. Ele sequer viajou para Itajaí, ficando no Rio para poder melhorar e ficar apto para domingo.

Payet, no entanto, não fez falta no jogo contra o Marcílio Dias, visto que o Vasco venceu por 3 a 1 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, a busca é por vaga na semifinal do Carioca.

Os ingressos para a partida contra a Portuguesa, no domingo, aliás, já estão esgotados. A partida marcará o reencontro do torcedor com São Januário, que não recebe jogos há 35 dias.

