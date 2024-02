Fluminense lança linha especial de copos dos campeões da América - (crédito: - Foto: Divulgação/Fluminense) Jogada10 Jogada10

A partir do duelo contra a LDU, do Equador, pela decisão da Recopa Sul-Americana, o Fluminense irá lançar uma de copos uma linha dedicada aos principais personagens da conquista da Libertadores. No jogo desta quinta-feira (29), no Maracanã, os tricolores já poderão garantir o copo com a imagem do técnico Fernando Diniz.

Coube ao artista Gonza Rodríguez fazer o desenho dos objetos, que foram desenvolvidos em parceria com a “Só Ídolos Oficial”. O torcedor pode adquirir os copos Loja Oficial do Maracanã, nos quiosques e com vendedores ambulantes que estarão espalhados por todos os setores do estádio.

Além disso, o Tricolor irá vender, nos próximos jogos em casa, copos de diferentes jogadores. No domingo, no clássico diante do Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, a estrela será o goleiro Fábio, campeão da Libertadores e ídolo tricolor.

Olho na decisão

O Fluminense terá que vencer a LDU por dois ou mais gols de diferença para garantir o título no tempo normal. Caso termine apenas com um gol de diferença, o confronto irá para a prorrogação e depois pênaltis em caso de igualdade.

Após poupar peças contra o Flamengo, a tendência é que Fernando Diniz escale o time com as voltas de Felipe Melo, Ganso e Keno. Por outro lado, Marcelo, que deixou o jogo em Quito com dores na perna esquerda, ainda é dúvida. Por fim, Samuel Xavier vem treinando e deve estar na lista de relacionados para ser banco de Guga. John Kennedy, que estava suspenso, está disponível para o jogo decisivo desta quinta-feira (29).

