Torcida do Fluminense confia em ‘fantasma exorcizado’ contra LDU

A poucas horas do jogo decisivo diante da LDU, do Equador, nesta quinta-feira (29/2), pelo duelo de volta da decisão da Recopa, torcedores do Fluminense chegam em peso ao Maracanã. No sorriso dos tricolores, a confiança certeira na conquista inédita para o clube.

“Hoje vamos tirar as duas derrotas que sofremos para eles como vingança. Vai ser 2 a 0 Fluminense, gols do Cano e do Árias”, dosse o torcedor Pedro Paulo, de 24 anos.

“Vamos exorcizar esse fantasma, 2008 já ficou para trás. Vamos pegar eles, gols de John Árias, Cano e Ganso”, acrescentou Renato da Silva, de 25.

Nesta quinta, aliás, torcedores da LDU, do Equador, provocaram o Fluminense na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eles expuseram uma faixa em um avião com a frase “Voltei, meu filho”. A equipe equatoriana derrotou o Tricolor de Laranjeiras em outras duas competições continentais.

André na lista de Dorival?

Por fim, os torcedores defenderam a convocação do volante André na primeira lista do técnico Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira.

“É certa a convocação do André para a Seleção. Não tem erro, não tem erro”, cravou a dupla tricolor.

Mais uma vez a concentração de torcedores do Fluminense nos bares no entorno do Maracanã é gigantesca. Os fãs entoam cânticos de apoio e gritam os nomes dos jogadores.

No jogo da semana passada, os equatorianos venceram por 1 a 0. Desse modo, o Tricolor das Laranjeiras precisa ao menos devolver a vantagem mínima para forçar a disputa de pênaltis. Em caso de triunfo por dois ou mais gols, a Recopa ficará em solo brasileiro.

