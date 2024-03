Léo Pereira revela preparação para bater faltas e cita Zico: ‘Vi vários vídeos’

Léo Pereira marca golaço de falta no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Léo Pereira teve participação direta na vitória do Flamengo em cima do Madureira. O zagueiro começou no banco de reservas, mas entrou em campo no segundo tempo e marcou um golaço de falta no Maracanã. O defensor vem sendo um dos destaques do time no Campeonato Carioca.

Léo Pereira nunca havia marcado um gol de falta no profissional. No entanto, realiza treinos de bola parada desde as categorias de base. O zagueiro hoje é um dos cobradores do Flamengo e se espelha em Zico para brilhar cada vez mais no fundamento.

LEIA MAIS: Arrascaeta pede foco ao Flamengo nos próximos jogos: ‘Se preparar muito mais’

Preparação para cobrar faltas

“Eu já treinava na base, treinava no Trieste e no Athletico. Tenho gols de falta pelo Athletico na base. Agora pelo profissional é meu primeiro gol de falta. Venho intensificando cada vez mais os treinamentos de falta, e quem está no dia a dia comigo lá no CT pode falar que eu venho aprimorando esse recurso de ser um cobrador de falta. Temos vários jogadores qualificados, mas acredito que quanto mais se treina, mais próximo do êxito e do gol”, disse Léo Pereira ao “ge”.

“Com certeza já vi vários vídeos do Zico. Ele é um cara que foi especialista nesse quesito falta. Já vi vários vídeos do Juninho Pernambucano, do Marcelinho Carioca, entre outros. Do próprio David Luiz eu sempre gosto de ver os gols dele de falta. Vejo do Beckham e de todos os jogadores que têm uma cobrança muito boa. Eu venho tentando pegar cada detalhe e cada gesto para aprimorar e às vezes levar para um treinamento que vai nos dar uma precisão e uma confiança ainda maior”, completou Léo Pereira.

Momento no Flamengo

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, mas só se tornou titular absoluto em 2022, quando participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O zagueiro vem tendo atuações sólidas no Campeonato Carioca e vive um momento especial no Rio de Janeiro. Afinal, os defensores rubro-negros só sofreram um gol em 2024.

O Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara e agora mede forças com Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Os jogos estão marcados para os dias 10 e 17 de março, no Maracanã. O time de Léo Pereira tem a vantagem do empate no confronto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.