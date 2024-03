Mary Venâncio fratura a perna na estreia do Santos. Veja a imagem

Meio-campista do Santos sofreu fratura na perna esquerda em sua estreia no time profissional - (crédito: Foto: Reprodução de SantosTV) Jogada10 Jogada10

Mary Venâncio, meio-campista, sofreu uma lesão grave na perna esquerda durante sua primeira partida no time principal do Santos. Com formação nas categorias de base, a jogadora de 17 anos começou como titular no confronto contra o Real Brasília, na noite desta sexta-feira (15), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Mary deixou o campo logo no início do jogo e precisou sair de ambulância do estádio. Exames constataram fratura na perna esquerda. Sendo assim, o Santos anunciou que ela passará por cirurgia.

O incidente ocorreu aos cinco minutos do primeiro tempo. Mary Venâncio tentou recuperar a bola na saída de jogo do Real Brasília e acabou se machucando em uma disputa com Luciana. Ao fixar o pé esquerdo no gramado, a jogadora das Sereias da Vila foi atingida no joelho e caiu no campo imediatamente, chorando.

Jogo parou para ambulância deixar o estádio

Thaisinha, capitã da equipe, permaneceu ao lado de Mary Venâncio enquanto ela recebia atendimento e tentou acalmá-la. A partida parou por dois minutos, recomeçou e aos 9 minutosprecsou parar novamente para que a ambulância pudesse entrar em campo e remover Mary Venâncio do gramado. Foram mais oito minutos até que o veículo deixasse o campo e a partida pudesse ser reiniciada.

No intervalo, em uma entrevista para a Santos TV, Thaisinha comentou sobre o incidente.

“Claro que estamos muito tristes. Ela é muito jovem, nossa caçula na equipe. Subiu este ano. É uma situação triste, mas tenho certeza de que ela vai se recuperar e voltar ainda melhor. Eu também já passei por isso e sei como é”.

Na coletiva de imprensa após o jogo, por fim, o técnico Bruno Silva também comentou sobre a lesão da jogadora das Sereias da Vila.

“Que Deus proteja Mary neste processo. Ela é uma jovem jogadora de apenas 17 anos, titular das Sereias da Vila na estreia do Brasileiro. Estamos orando para que tudo corra bem. Enviamos um forte abraço para sua família também. Vai dar tudo certo. Ela é muito jovem e vai se recuperar para brilhar novamente nos gramados”.

