Flamengo escalado para enfrentar o Fluminense por vaga na final

O Flamengo está, enfim, escalado para o duelo de logo mais contra o Fluminense, que vale vaga na grande final do Campeonato Carioca. Tite não ‘inventa’ e vai com o mesmo time que enfrentou o Tricolor no jogo de ida.

Veja, então, a escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

A escalação é a mesma do jogo de ida, em que o Flamengo obteve superioridade diante do rival e conseguiu ampliar sua vantagem, vencendo por 2 a 0. Para o Rubro-negro não chegar à final, precisaria levar uma goleada do Fluminense.

A bola rola, assim, às 21h (de Brasília) deste sábado (16), no Maracanã. Quem vencer espera de camarote a decisão entre Nova Iguaçu x Vasco (1 a 1 na ida), que rola no domingo (17), no mesmo estádio.

