Argentino marca gol ‘a la Ronaldinho’ na Major League Soccer

Na partida entre New England Revolution e FC Cincinnati, pela Major League Soccer (MLS), o meio-campista argentino Luciano Acosta protagonizou um momento digno de Ronaldinho Gaúcho.

Aos nove minutos do segundo tempo, a equipe visitante no estádio Gillette Stadium teve uma falta perigosa a seu favor onde Lucho foi para a cobrança. Porém, surpreendendo o adversário que colocou quatro homens na barreira, o argentino bateu forte, mas rasteiro. Assim, o chute ganhou velocidade no gramado sintético e foi morrer no canto esquerdo do arqueiro eslovaco Henrich Ravas.

O tento ‘a la Ronaldinho’, aliás, teve caráter determinante para definir o placar de 2 a 1 favorável ao Cincinnati. Com o resultado, a equipe que recentemente contratou Luca Orellano por empréstimo, junto ao Vasco, subiu para o terceiro lugar na Conferência Leste. Com oito unidades, a representação do estado de Ohio está apenas a dois pontos do líder, Inter Miami.

Por outro lado, o revés em casa manteve o New England em péssimo momento no início de temporada. No seu quarto jogo, a equipe conheceu seu quarto revés, permanecendo na lanterna do Leste, sem pontos.

Confira o golaço de Luciano Acosta em New England Revolution 1 x 2 FC Cinicnnati

.@LuchoAcosta94 sneaks the free kick under the wall to double the lead. ?? pic.twitter.com/LiWr2V7bdL — Major League Soccer (@MLS) March 17, 2024

