Meia volta ao mundo! Veja os estádios dos rivais do Fluminense na Liberta

O Fluminense já conhece seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Cerro Porteño (PAR), Alianza Lima (PER) e Colo-Colo (CHI) estão no caminho do Tricolor rumo ao bicampeonato.

E o Jogada10 traz ao torcedor do Flu os estádios que a equipe atual campeã terá de enfrentar nesta fase, a ser disputada entre abril e maio. Serão mais de 20.000 km de viagem, o que seria suficiente para dar meia volta ao redor do planeta Terra!

Cerro Porteño – Estádio General Pablo Rojas (La Olla Azulgrana) – 1.785 km de distância

O estádio General Pablo Rojas é sediado em Assunção, capital do Paraguai, e foi inaugurado em 1991. Precisou passar por uma modernização e até recebeu novo nome: Nueva Olla Azulgrana. Após a reforma, passou a receber, então, 45.000 pessoas, capacidade atual.

A reinauguração aconteceu em agosto de 2017, em amistoso do Cerro contra o Boca Jrs (vitória dos argentinos por 2 a 1). Em 2019, o estádio serviu como sede da final da Copa Sul-Americana, entre Independiente del Valle (COL) e Colón (ARG). Vitória do del Valle por 3 a 1, no que foi a primeira conquista internacional da equipe colombiana.

O Fluminense já atuou duas vezes contra o Cerro Porteño no estádio e as lembranças são positivas. A primeira foi em 2009, na semifinal da Sul-Americana. Vitória por 1 a 0, gol de Fred.

12 anos mais tarde, em 2021, novo triunfo, desta vez por 2 a 0. Egídio e Nenê marcaram os gols do jogo, que valia pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Em ambas as ocasiões, aliás, o Tricolor passou de fase.

Alianza Lima – Estádio Alejandro Villanueva – 4.800 km de distância

O Estádio Alejandro Villanueva, mais ‘humilde’, fica localizado em Lima, na capital do Peru, e pertence ao Alianza Lima. Diferente do estádio anteriormente citado, o Fluminense jamais jogou lá, visto que enfrentará o Alianza pela primeira vez em sua história.

Inaugurado em 1974, ele tem capacidade para 35.000 pessoas.

Colo-Colo – Estádio Monumental David Arellano – 3.828 km de distância

Inaugurado em 1974, o estádio Monumental David Arellano possui capacidade para 47.000 torcedores. Ele foi originalmente desenhado para sediar a Copa do Mundo de 1962, mas um terremoto em 1960 adiou a construção.

Leva o nome de David Arellano, histórico jogador do Colo-Colo e ídolo do clube. Ele, porém, faleceu em 1927, 24h após sofrer um grave choque contra um adversário em amistoso contra o Real Valladolid, na cidade do clube espanhol.

É por conta deste trágico incidente que o time chileno usa uma tarja preta acima do escudo no uniforme da equipe. O Monumental é mais um estádio que o Flu irá conhecer, já que também não tem duelos contra o Colo-Colo por jogos oficiais.

Meia volta ao mundo

Se somarmos todas as viagens que o Fluminense fará na fase de grupos, então, chegaríamos a um total aproximado de 20.826 km, contando ida e volta. Para efeito de comparação, é necessário percorrer 40.000 km dar uma volta completa no planeta Terra.

O que significa que o Flu viajará 52% desta distância, ou seja: mais de meia volta na Terra só entre os meses de abril e maio. O programa de milhas do Tricolor agradece.

