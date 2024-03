Carpini terá 14 desfalques durante ‘nova pré-temporada’

Luiz Gustavo e James Rodriguez são desfalques durante a Data-Fifa - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo volta a treinar nesta quarta-feira (20/3), após a eliminação precoce no Campeonato Paulista para o Novorizontino. O técnico Thiago Carpini terá 15 dias para treinar o elenco e preparar o plantel para a estreia na Libertadores. Contudo, em boa parte deste período, o treinador terá 14 desfalques.

Afinal, o Tricolor tem seis jogadores convocados por seleções sul-americanas para a disputa de amistosos nos próximos dias, além de oito atletas lesionados. Assim, Carpini terá muitos desfalques durante a preparação para a estreia da equipe na Libertadores.

Rafael e Pablo Maia estão com a Seleção Brasileira. Além disso, Arboleda (Equador), Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e James Rodriguez (Colômbia) também estão com suas respectivas seleções. Por fim, o objetivo principal é recuperar o máximo de jogadores que estão no departamento médico.

Os que estão afastados há mais tempo são Rodrigo Nestor e Luiz Gustavo. O primeiro está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, enquanto o segundo trata uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. Eles devem retornar em abril, mas não a tempo da primeira partida da equipe na Libertadores.

Além disso, Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) foram desfalques nos últimos três jogos. Moreira e Patryck sofreram contusões musculares e não foram relacionados para o duelo contra o Novorizontino. Por fim, Calleri sentiu dores na perna por causa do rompimento de um cisto e é dúvida.

Sem jogos no restante deste mês, o São Paulo volta a disputar uma partida contra o Talleres, na Argentina, no dia 4 de abril, na estreia do time na Conmebol Libertadores.

