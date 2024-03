Dorival comenta episódios de racismo contra Vini Jr e pede ‘medidas severas’

Vini Jr durante treinamento da Seleção Brasileira em Londres - Foto: Rafael Ribeiro / CBF - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

No terceiro dia de atividades da Seleção Brasileira em Londres, no centro de treinamentos do Arsenal, o técnico Dorival Júnior comentou sobre os vários episódios de racismo dos quais Vini Jr tem sido alvo nas partidas do Campeonato Espanhol. Em entrevista ao jornal britânico ‘The Guardian’, o treinador abordou o tema antes dos amistosos contra a Inglaterra, no sábado (23) e, principalmente, contra a Espanha, no próximo dia 26 de março.

“Infelizmente, isso está acontecendo em todo o mundo. A ignorância ainda persiste. As autoridades devem tomar medidas mais severas. A situação com Vini, em particular, já passou dos limites. O povo espanhol é muito amável, respeitoso e, acima de tudo, pacífico, e sua imagem não deve acabar sendo manchada por um grupo de pessoas mal-intencionadas. Deveria ser possível identificar as pessoas (que insultaram Vini) se a polícia se preocupasse com isso. É como no nosso país (Brasil), onde tantas pessoas sofrem todos os dias, mas são silenciadas pela ineficácia das autoridades”, comentou Dorival.

Além disso, o treinador da Seleção falou em “tomar medidas drásticas” para evitar que este tipo de crime aconteça novamente.

“Vamos analisar e equilibrar todas as informações nesses momentos, mas precisamos estar preparados para tomar medidas drásticas caso isso aconteça novamente. O Vini ainda é jovem. Essa minoria não pode tratá-lo assim”, completou.

Estreia de Dorival Júnior na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley, para o amistoso contra a Inglaterra. O duelo marca a estreia de Dorival Júnior no comando da Canarinho. Por fim, o segundo compromisso nesta Data Fifa de março será na terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri.

