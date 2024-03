Júnior Santos canta rap e se diverte ao lembrar do início no Botafogo

Júnior Santos rabisca a defesa do Bragantino, pela Copa Libertadores - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Além de artilheiro do Brasil e maior goleador do Botafogo na história da Copa Libertadores, com oito gols, o ponta de lança Júnior Santos é resenha pura. Na noite desta quarta-feira (20), em entrevista à TV oficial do clube, o Raio se aventurou no rap, mostrou que é bom de rima e até se divertiu ao lembrar do início (nada fácil) no Mais Tradicional.

O Jacaré chegou ao Botafogo na metade de 2022, por empréstimo junto ao Sanfrecce, do Japão. Logo na estreia, meteu um dos gols do Alvinegro no empate diante do Juventude por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Brasileiro. Mas perdeu outros também, irritou a galera e levou o carimbo de um jogador folclórico. Aquele aliás, capaz de provocar amor e ódio, na mesma medida.

“Eu estava vendo dois goleiros e abafando rápido. Muito estranho. Eram 11h. Estava há três dias no Brasil, vindo do Japão. Tinha, então, que jogar bem todos os jogos, não podia errar um passe e estar num dia mau. Era craque ou bagre. Achei resenha um pouco no começo, mas, depois, achava que as pessoas não me davam o valor devido”, afirmou o Cisne Negro e rei dos apelidos.

Na sequência, Júnior Santos, mudou o tom.

“Trabalho, me esforço, acho que jogo bem. Não achava justo, mas não interfere nada em minha vida, sempre penso no trabalho, sou esse cara que motiva meus companheiros com positividade”, emendou o Anjo das Pernas Confusas.

Ao fim de 2022, Júnior Santos saiu do Botafogo, voltou para o Japão, passou pelo Fortaleza e parou no Glorioso novamente. Agora, o Jacaré está novamente à vontade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.