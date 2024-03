Pai de Neymar nega ajuda na fiança de Daniel Alves: ‘Assunto que não nos compete mais’

Neymar não vai pagar a fiança de Daniel Alves - (crédito: Foto: Divulgação/CBF) Jogada10 Jogada10

Neymar, pai do craque brasileiro Neymar Jr., utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (21), para desmentir boatos e garantir que não vai arcar com o pagamento de fiança de Daniel Alves. O lateral conseguiu liberdade provisória, mas com vários detalhes, entre eles o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

Em nota divulgada no Instagram, Neymar esclareceu que a ajuda ocorreu em outro momento, no entanto, agora “a situação é diferente”.

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais”, começou.

O pai do astro brasileiro, aliás, ampliou. “Espero que o Daniel encontre junto a sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!”, finalizou Neymar Pai.

Daniel Alves vai pagar pela liberdade

Há pouco mais de um mês, Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. Ele foi acusado de estuprar uma mulher de 24 anos em um banheiro, em uma boate em Barcelona. O crime ocorreu em dezembro de 2022 – dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo em que Daniel foi um dos nomes importantes do grupo canarinho.

Daniel terá de pagar fiança para deixar a cadeia. Além disso, terá de entregar todos os passaportes. Ele terá ainda de manter 1 quilômetro de distância da residência, local de trabalho ou qualquer local frequentado pela vítima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.