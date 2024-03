Espanha x Colômbia: escalações e onde assistir

Goleiro David Raya vive polêmica por posse de raça de cachorro proibida na Inglaterra - Foto: Divulgação - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

No primeiro compromisso das equipes nesta Data Fifa de março, Espanha e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 17h30 (de Brasília), em amistoso internacional. Ambas equipes vivem bons momentos e prometem um jogo equilibrado no Estádio Olímpico de Londres. Além disso, a partida será o último compromisso dos espanhóis antes de encarar a Seleção Brasileira na próxima terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, em Madri.

Como chega a Espanha

Em processo de reformulação na equipe, o técnico Luis de la Fuente anunciou uma novidade entre os convocados para esta Data Fifa de março. Trata-se do zagueiro Pau Cubarsí, de apenas 17 anos. O jogador do Barcelona vem se destacando e assumiu a vaga de titular nos últimos compromisso do clube catalão. Outro destaque do Barça que está presente na seleção espanhola é o meia atacante Lamine Yamal, promessa do futebol espanhol de apenas 16 anos.

O meio-campista Gavi, do Barcelona, segue em tratamento de lesão e aparece como principal desfalque da Espanha.

LEIA MAIS: Goleiro espanhol vive polêmica por posse de raça de cachorro proibida na Inglaterra

Ao mesmo tempo, a Espanha vive uma sequência de oito jogos de invencibilidade e aparece como líder do Grupo A nas Eliminatórias da Eurocopa, com 21 pontos somados em oito partidas.

Como chega a Colômbia

Por outro lado, a Colômbia faz um bom ciclo e aparece como a única seleção invicta nas Eliminatórias da América do Sul. Até o momento, os colombianos aparecem na terceira posição geral e conquistaram três vitórias e três empates nos primeiros seis jogos da competição. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Néstor Lorenzo está há 19 jogos sem perder.

No entanto, a Colômbia precisa quebrar um tabu para conquistar a vitória nesta sexta-feira. A seleção jamais venceu a Espanha na história dos confrontos. Dessa maneira, foram três amistosos realizados em 1981, 2011 e 2017, com dois empates e uma vitória da Espanha.

Espanha x Colômbia

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: sexta-feira, 22/03/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Pau Torres e Grimaldo; Rodri, Merino e Fabián Ruiz; Nico Williams, Morata e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Colômbia: Ospina; Daniel Muñoz, Lucumí, Mina e Cristian Borja; Kevin Castaño, Jefferson Lerma e James Rodríguez; Luis Díaz, Jhon Arias e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.