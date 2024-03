Mattos se pronuncia após desligamento do Vasco

Clayton foi o último jogador apresentado por Mattos no Cruz-Maltino - (crédito: Foto: Leandro Amorim / Vasco) Jogada10 Jogada10

Horas após ter deixado o Vasco, o agora ex-diretor executivo de futebol do clube se pronunciou sobre seu desligamento (leia na íntegra abaixo), na tarde desta quinta-feira (21).

Como o próprio já havia afirmado anteriormente, ele relembra alguns fatores que contribuíram para sua saída. Entre elas, as ‘divergências em várias situações’ dentro do futebol, que, dessa forma, minaram seu tempo em São Januário.

Além disso, Mattos também agradeceu ao clube – incluindo a torcida. O diretor chegou ao time de São Januário em dezembro de 2023, tendo completado, assim, somente 101 dias no cargo.

Confira o pronunciamento de Alexandre Mattos

“Desde de quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF do Vasco e 777 Partners. Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no

mercado do futebol.

Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho.

Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar nesse período: membros da comissão técnica, atletas, todos os funcionários do Vasco e a torcida que sempre respeitou meu trabalho e que nos incentivou em cada momento ou jogo. Desejo a todos muita sorte.”

