São Paulo x Ferroviária pelo Brasileiro Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara a Ferroviária nesta sexta-feira (22),às 19h, em Cotia, pela 3° rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor ainda está invicto na competição com 4 pontos, após empatar com o Cruzeiro e vencer o Avaí Kindermann. Por outro lado, a Ferrinha também segue sem perder na competição. O time de Araraquara empatou com o Botafogo e bateu o Real Brasília na competição, até aqui.

Como chega o São Paulo

A largada no atual Brasileirão Feminino pode ser considerada boa. Afinal, após empatar na estreia fora de casa em 1 a 1 com o Cruzeiro, o São Paulo recebeu a tradicional equipe do Avaí Kindermann na última terça-feira (19) e goleou por 4 a 0 sem muita dificuldade. Os gols foram marcados por Ariel Godoy (duas vezes), Camilinha e Mariana Santos. Aliás, o Tricolor está na liderança da classificação, mas de forma provisória, já que outras equipes ainda tem jogos atrasados.

Como chega a Ferroviária

Por outro lado, a Ferrinha também teve um começo muito bom de Brasileirão. Após empatar com o Botafogo na Fonte Luminosa em 1 a 1 na estreia, a Ferroviária venceu o Real Brasília fora de casa por 2 a 0 na última terça-feira. Lelê e Neném fizeram os gols. A equipe de Araraquara também tem o mesmo número de pontos que o São Paulo, mas com um saldo de gols inferior. Assim, a partida vale muito para a parte de cima da tabela.

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA

3° rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 22/03/2024, às 19h (de Brasília)

Local: CT de Cotia, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi. Técnico: Thiago Viana.

FERROVIÁRIA: Luciana; Katiuscia, Luana Sartório, Rafa Soares e Barrinha; Raquel Domingues, Cris Cavalcante e Micaelly; Aline Gomes, Milena Carioca e Lelê. Técnica: Jessica Lima.

Árbitro: Jenifer Alves de Freitas (RJ)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

