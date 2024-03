Galoppo fecha com agência internacional e pode deixar o São Paulo

Galoppo pode estar com seus dias contados no São Paulo - (crédito: Rubens CHIRI) Jogada10 Jogada10

A passagem de Galoppo no São Paulo pode estar próxima de um fim. Nos últimos dias, o argentino fechou com uma empresa de agenciamento que tem boa entrada na Itália. O staff do atleta entende que pode facilitar sua saída para o futebol europeu. Contudo, tudo vai depender se ele vai ser novamente utilizado por Thiago Carpini.

Galoppo tem passaporte italiano, o que facilita uma negociação com o futebol europeu. O meia gostaria de permanecer no São Paulo, mas se continuar sem oportunidades, deve optar por deixar o clube. A intenção do argentino é atuar na Europa em algum momento da carreira, mas também entende que pode entregar mais no Tricolor Paulista.

O jogador vem de uma grave lesão no joelho direito e era considerado, pelo São Paulo, um grande reforço para 2024. Tanto que participou das oito primeiras partidas do Tricolor na temporada. Contudo, seu último jogo foi contra o Santos no dia 14 de fevereiro, quando saiu do banco de reservas. Desde então, deixou de ser uma opção para Thiago Carpini.

O argentino deixou de ganhar oportunidades e não entra em campo há mais de um mês. Além disso, sequer foi relacionado para o embate contra a Inter de Limeira, em Brasília, para dar espaço para James Rodriguez.

Galoppo ainda faz parte dos planos do São Paulo

Apesar de não comparecer aos últimos jogos, Galoppo ainda faz parte dos planos do São Paulo. Ele pode jogar em mais de uma função, característica apreciada por Carpini. Contudo, o treinador ainda estuda a melhor forma de utilizar o argentino. Além disso, o Tricolor espera um retorno esportivo e financeiro, já que gastou R$21,4 milhões para contratar o meia. Agora, espera-se que o atleta volte a ter mais chances no restante da temporada. O Soberano tem mais três competições para disputar no ano e precisará de um elenco recheado para disputar todos os torneios.

