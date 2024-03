São Paulo e Ferroviária abrem a terceira rodada do Brasileirão feminino. Os times estão com quatro pontos, logo atrás do líder Corinthians e querem vencer para não deixar que as corintianas, atuais tetracampeãs, possam abrir frente nesta fase de grupo. O jogo será no CT de Cotia, às 19h (de Brasília). E contará com a cobertura da Voz do Esporte, que abre as transmissões com seu tradicional pré- jogo a partir das 17h30. A bola rola e a narração é de Cesar Tavares.