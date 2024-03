Dorival destaca ‘momento especial’ após vitória em estreia na Seleção

Dorival Júnior durante entrevista da Seleção Brasileira - Foto: Staff Images/CBF - (crédito: Foto: Staff Images/CBF) Jogada10 Jogada10

O início de trabalho do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira é promissor. O Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, um dos maiores palcos da história do futebol mundial. Ao mesmo tempo, o treinador foi responsável por colocar Endrick, de 17 anos, no segundo tempo em Londres, e o atacante confirmou o triunfo que encerrou um jejum de seis meses sem vitória da Canarinho.

Durante entrevista coletiva após a partida, Dorival Júnior destacou o “momento especial” na carreira e evidenciou a importante vitória em Wembley, palco que historicamente dificulta os jogos da Seleção Brasileira.

“Momento especial, poucas vezes o Brasil venceu aqui. Isso tem um significado pelo momento e condições em que estávamos. Mas é apenas um início de trabalho. Temos de corrigir alguma coisa e buscar melhor equilíbrio, tivemos cinco períodos e isso teve tempo. Mas a dedicação e o comprometimento nos mostram um caminho importante. E espero que o time repita daqui para frente em todas as partidas. Era uma seleção modificada com várias estreias e fomos bem”, comentou o treinador.

