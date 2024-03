Freio de Verstappen pega fogo e Sainz vence GP da Austrália

O Grande Prêmio da Austrália premiou aqueles que ficaram acordados para acompanhar a corrida na madrugada deste domingo (24/3). De volta à pista duas semanas após passar por uma cirurgia para remover o apêndice, Carlos Sainz aproveitou o problema no carro de Max Verstappen e coroou o retorno com vitória na terceira etapa da temporada, no circuito de rua de Albert Park. O espanhol cruzou a linha de chegada com safety car virtual na pista, seguido pelo companheiro de Ferrari Charles Leclerc e Lando Norris, da McLaren.

Vindo de dois triunfos seguidos para começar 2024, Verstappen largou em primeiro e foi ultrapassado por Sainz ainda na segunda volta. A situação do holandês foi de mal a pior no quarto giro, quando começou a ficar lento, viu o freio traseiro direito começar a pegar e precisou retirar o carro da pista. Foi a primeira vez desde o GP da Austrália de 2022 que o tricampeão não terminou uma prova.

De aviso prévio por saber que será substituído por Lewis Hamilton em 2025, Sainz não desperdiçou a oportunidade e conquistou a terceira vitória da carreira, somando com o primeiro lugar em Singapura (2022) e Inglaterra (2022). O resultado fez o espanhol subir para quarto lugar no campeonato de pilotos, com 40 pontos, atrás de Verstappen (51), Leclerc (47) e Sérgio Perez (46).

"Foi uma corrida realmente muito boa, eu me senti muito bem lá na pista. Fisicamente não foi a mais fácil, mas eu tive sorte de já estar voltando aos trilhos e poder gerenciar meu ritmo. Estou muito feliz pela equipe, isso mostra que o trabalho duro é recompensado. Desde o começo do ano, o pódio no Bahrein, a apendicite, foi uma montanha russa, mas eu estou extremamente feliz. E recomendo a todos os pilotos que tirem (o apêndice) no próximo inverno”, disse Sainz após a corrida.

Quem também teve motivos para comemorar foi a Haas. A equipe estadunidense colocou Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen na zona de pontuação, principalmente pela batida de George Russell. O britânico da Mercedes perdeu o controle do carro na última volta e não completou a corrida, abrindo espaço para a dupla terminar em nono e décimo, respectivamente. Os outros que terminaram nos pontos foram Oscar Piastri (4º), Sergio Perez (5º), Fernando Alonso (6º), Lance Stroll (7º) e Yuki Tsunoda (8º).

VERSTAPPEN FORA: atual campeão tem problemas nos freios e precisa abandonar a corrida. Sainz lidera!#F1naBand pic.twitter.com/580WVHCq3J — Esporte Na Band (@esportenaband) March 24, 2024

A Fórmula 1 terá uma semana de descanso para a Páscoa e depois faz as malas rumo ao Japão, para a quarta etapa da temporada. A prova no Circuito de Suzuka será em 7 de abril, às 2h da manhã, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.

Como foi a prova

Depois de render momentos caóticos com relargadas em 2023, o GP da Austrália começou sem problemas na largada. Verstappen seguiu em primeiro, mas Sainz pôde abrir a asa traseira (DRS) na segunda ponta e ultrapassou o holandês para assumir a liderança. Pouco depois, o problema no freio traseiro direito fez o tricampeão despencar no pelotão e precisar direcionar o carro com a roda em chamas na direção dos boxes para desistir da corrida.

Enquanto isso, Sainz abriu vantagem para Lando Norris e não foi pressionado na dianteira. Mais atrás no grid, Hamilton foi outro a ter problema no carro e também precisou abandonar, mas conseguiu levar o carro até uma agulha e evitou a entrada do carro de segurança. Ainda assim, o safety car atual foi acionado e quem se aproveitou foi Leclerc, que conseguiu completar o undercut (parar primeiro e ultrapassar quando o rival vai para os boxes) para ficar em segundo, e Alonso, que subiu para quinto.

Em terceiro, um dos pilotos da casa, Oscar Piastri, foi orientado pela McLaren a inverter de posição com Norris na metade da prova e deixou desenhado o posicionamento final dos pilotos. As mudanças ficaram pelo meio do grid, principalmente na segunda bateria de pit stops, com Haas e Williams brigando por um lugar na zona de pontuação e uma disputa à parte entre Perez e Alonso.

A emoção foi voltar apenas na última volta, quando George Russell perdeu o controle na curva 6 e terminou com capotado no meio da pista. Os fiscais de prova ativaram o safety car virtual e a corrida acabou com bandeira amarela, dobradinha da Ferrari e Carlos Sainz vencedor.

Reveja: Russell erra e bate na última volta do GP da Austrália#F1naBand pic.twitter.com/hK5OECZJLa — Esporte Na Band (@esportenaband) March 24, 2024

Classificação final

1. C. Sainz

2. C. Leclerc (+ 2.366s)

3. L. Norris (+ 5.904s)

4. O. Piastri (+ 35.770s)

5. S. Perez (+ 56.309s)

6. F. Alonso (+ 63.894s)

7. L. Stroll (+ 84.818s)

8. Y. Tsunoda (+ 92.922s)

9. N. Hulkenberg (+ 106.684s)

10. K. Magnussen (+ 1 volta)

11. A. Albon (+ 1 volta)

12. D. Ricciardo (+ 1 volta)

13. P. Gasly (+ 1 volta)

14. V. Bottas (+ 1 volta)

15. G. Zhou (+ 1 volta)

16. E. Ocon (+ 1 volta)

17. G. Russell - não completou

18. L. Hamilton - não completou

19. M. Verstappen - não completou

Logan Sargeant não participou da prova



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima