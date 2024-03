Botafogo vence e tira a invencibilidade do Palmeiras no Feminino

Botafogo chegou à sétima colocação do Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste domingo (24), o Alvinegro derrotou o Palmeiras, em Jundiaí, por 2 a 0. Kewllen e Gabrielle marcaram os gols que tiraram a invencibilidade do Verdão na competição.

O resultado fez o Fogão ultrapassar o rival na tabela de classificação. Agora, a equipe carioca tem quatro pontos, na sétima colocação. O Palmeiras, por sua vez, tem a mesma pontuação, em oitavo, mas perde nos critérios de desempate.

O primeiro começou com o Botafogo em cima, mas sem criar chances efetivas. O Palmeiras, apesar de jogar em casa, apostava nos contragolpes. Contudo, encontrava poucos espaços. A partida teve uma reviravolta após o Verdão adiantar a marcação. Assim, conseguiu criar boas oportunidades. Em uma delas, Tainá acertou uma bicicleta que assustou a goleira adversária.

Na etapa final, o Botafogo se soltou mais e abriu o placar aos 20 minutos. Em contra-ataque, Kewllen entrou na área, driblou duas marcadoras e fez o primeiro do Alvinegro. O Palmeiras, atrás do placar, teve duas chances com Amanda, mas parou na goleira Michelle. Todavia, no fim da partida, Kewllen avançou pela direita e tocou para Gabrielle fechar o placar.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira. O Palmeiras visita o Grêmio. Enquanto isso, o Botafogo encara o Real Brasília. As duas partidas são às 15h (de Brasília).

