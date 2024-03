Apóa segunda eliminação no ano, Goiás demite Zé Ricardo

Zé Ricardo só perdeu uma, mas teve duas eliminações em 2024 - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram ) Jogada10 Jogada10

O Goiás demitiu nesta segunda-feira (25) o técnico Zé Ricardo do comando da equipe. Embora só tenha conhecido uma derrota à frente do Esmeraldino, a eliminação na Copa Verde para o Vila Nova, seu maior rival, acabou custando caro para o cargo do profissional. Assim como ele, o diretor de futebol Agnello Gonçalves também deixou o clube.

Zé Ricardo treinou o Goiás em 16 partidas, com nove vitórias, seis empates e uma derrota. Mas o único resultado negativo aconteceu justamente na ida da semifinal da Copa Verde. Na altura, o Vila venceu por 1 a 0 e o empate posterior, em 1 a 1, no último domingo, culminou com a eliminação de seu time. Além disso, seu time disse adeus ao Campeonato Goiano nas quartas de final, para os pênaltis, diante do Goiânia.

“Gostaria de ratificar minha responsabilidade pelo projeto, desde que assumi. Todos os profissionais contratados passaram pela minha aprovação, principalmente no futebol. Em comum acordo com o Agnello e com o Zé Ricardo, decidimos não dar seguimento ao projeto iniciado no começo do ano. Eles deixam grandes ensinamentos e processos no Goiás. Agora, a gente olha para uma nova rota. Vamos fazer um trabalho incansável dentro das nossas possibilidades para voltar para a Série A”, disse o CEO do Goiás, Luciano Paciello.

Dessa forma, o Goiás ficará sem jogos até o fim de abril, quando estreia na Série B do Brasileirão. A equipe entra em campo pela primeira vez em 20 de abril, diante do Ceará, em Fortaleza.

