Flamengo e Gabigol tentarão efeito suspensivo após punição

Após punição do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) ao atacante Gabigol por tentativa de fraude em exame antidoping, os primeiros passos já foram dados. O Flamengo, que anunciou que entrará com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), não estará sozinho.

Segundo o “ge”, a defesa do atacante pedirá um efeito suspensivo e também com recurso pela absolvição. Ainda de acordo com o portal, serão dois movimentos diferentes na busca pela inocência do camisa 10 rubro-negro.

O escritório Bichara Neto, que defende o atleta, espera apenas a homologação da decisão pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). A expectativa é de que a resposta aconteça dentro de duas a três semanas após o pedido. Caso tenha a aprovação, Gabigol ficará livre para treinar no Ninho do Urubu, pois neste momento ele está proibido.

Em relação à absolvição, a situação é mais complexa. Isso porque a expectativa é de que o julgamento demore alguns meses para acontecer. Por outro lado, caso ele tenha o efeito suspensivo, Gabigol poderá exercer suas atividades no Flamengo.

Com o julgamento, Gabigol pegou suspensão de dois anos. Como o caso de tentativa de fraude em exame antidoping aconteceu abril de 2023, o jogador estará liberado para voltar aos gramados a partir de abril de 2025. A punição vale desde o dia do episódio, por mais que a denúncia tenha ocorrido em dezembro do ano passado.

