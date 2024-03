Além de Setién, Botafogo conversa também com o técnico Pedro Martins

Pedro Martins está no Al-Gharafa desde novembro de 2022 - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Gharafa) Jogada10 Jogada10

A procura por um novo técnico no Botafogo tem se intensificado. E além do nome do espanhol Quique Setién aparecer como possível sucessor de Tiago Nunes, demitido há mais de um mês, outro europeu está no radar. Trata-se do português Pedro Martins, de 53 anos.

Comandante do Al-Gharafa, do Qatar, o treinador tem contrato com o clube do Oriente Médio até junho de 2024. E, segundo o portal “FogãoNet”, afinal, a equipe alvinegra tem conversas em andamento para tentar contratá-lo.

Assim como Quique Setién, Pedro Martins se encaixa nos conceitos buscados por John Textor, dono da SAF do Botafogo. O empresário deseja alguém com ideia de jogo propositiva e baseada na posse de bola, algo que coloca como fundamental para o “Botafogo Way”.

O grande trabalho de Pedro Martins aconteceu no Olympiacos, da Grécia, entre 2018 e 2022. Na ocasião, o lusitano levou a equipe ao tricampeonato grego nas temporadas 2019/20, 2020/21 e 2021/22, além de uma Copa da Grécia em 2019/20. Aliás, ele treinou o atacante Tiquinho Soares por lá.

A expectativa é de que o novo nome, independente de quem for, seja confirmado nos próximos dias. A estreia do Botafogo na Libertadores será no dia 3 de abril, no Nilton Santos, contra o Junior Barraquilla, da Colômbia. Por enquanto, Fábio Matias segue dando conta do recado.

