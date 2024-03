Fabrício Bruno critica arbitragem, mas enaltece poder de reação da Seleção Brasileira

Fabrício Bruno levou a melhor em praticamente todos os duelos individuais - (crédito: Foto: Thomas Coex/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Titular nos dois amistosos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, o zagueiro Fabrício Bruno ficou na bronca com a arbitragem após o empate com a Espanha. Afinal, com dois pênaltis polêmicos, num jogo sem VAR, o Brasil se sentiu prejudicado. O defensor do Flamengo detonou o juiz e disse que não concordou com a marcação no Santiago Bernabéu.

“A gente reclama tanto no Brasil e aqui fora também acontecem erros. Sem VAR num jogo grande, desse tamanho… O primeiro pênalti foi completamente duvidoso. Revi o lance várias vezes e não achei pênalti. Tanto que até o juiz fica na dúvida, fica olhando para o bandeira para ver o que ele iria dar. Mas tudo bem, faz parte do processo. A gente tem que ter a mentalidade forte. Independente do erro, a gente não saiu do jogo. Conseguimos buscar o resultado lutando até o último minuto”, disse Fabrício Bruno.

Fabrício Bruno fez grandes jogos nas duas primeiras aparições com Dorival Jr e afirmou estar realizando um sonho. O zagueiro, aliás, disse que o foco agora é em fazer boas partidas pelo Flamengo para voltar a ser convocado.

“Saio feliz e realizado, é a realização de um sonho estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui, Mais importante do que vir é vir e jogar bem. Estou extremamente feliz e realizado. Agradeço a todos que me deram a oportunidade, mas agora tenho que seguir trabalhando no meu clube para, se Deus assim permitir, eu estar aqui novamente”, concluiu.

