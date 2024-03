Paulinho é relacionado para amistoso e pode voltar a jogar após dez meses

Paulinho pode voltar a jogar após 10 meses - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o Londrina nesta quarta-feira (27), às 20h, em Cascavel, em um amistoso de preparação para a temporada. Se a partida não deve valer muito na opinião de alguns, ela é de suma importância para Paulinho. Afinal, o volante foi relacionado para o embate e pode voltar a jogar uma partida após 10 meses.

O jogador rompeu o ligamento do joelho esquerdo no dia 24 de maio de 2023, na partida contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela Conmebol Libertadores. Desde então, ele passou por uma cirurgia e se recupera no CT Joaquim Grava. Agora, a expectativa é que Paulinho ganhe minutos contra o Londrina nesta quarta-feira.

Apesar de estar treinando normalmente com o restante do elenco, o Corinthians evitou estipular um prazo de retorno para o jogador. A evolução nas últimas semanas, com a participação em atividades intensas, tem sido elogiada internamente. Contudo, o Timão prega cautela com o volante.

Afinal, esta foi a segunda lesão de Paulinho em um período de sete meses. Após se recuperar da primeira cirurgia ligamentar, a nova lesão fez o volante pensar em aposentar aos 34 anos, em entrevista à ‘Corinthians TV’. As duas contusões aconteceram no mesmo joelho.

Números de Paulinho no Corinthians

Desde que retornou ao Corinthians, em 2022, Paulinho fez 39 jogos e marcou seis gols. Ao todo, o volante soma 206 partidas pelo clube, 40 gols e quatro títulos: Brasileiro (2011); Libertadores (2012); Mundial de Clubes (2012) e Campeonato Paulista (2013). Ele tem contrato até o dia 30 de junho e tem futuro indefinido no Timão.

