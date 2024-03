António Oliveira freia empolgação após vitória: ‘Caminho longo’

Corinthians venceu o Londrina em amistoso - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians venceu o Londrina por 3 a 0 nesta quarta-feira (27), em Cascavel, em um amistoso, após quase duas semanas sem entrar em campo. Contudo, mesmo com a vitória e o placar largo, o técnico António Oliveira freou a empolgação do torcedor. O treinador disse que a equipe ainda tem o que melhorar e visa este avanço na estreia do Timão na Copa Sul-Americana.

“O caminho é longo. Vão ter avanços, recuos. Vai ter uma altura que a equipe estará jogando muito, outras vezes que vão dizer que não estará jogando nada. Não vamos jogar sempre bem, há avanços e recuos, mas uma coisa é inegociável: a capacidade de sacrifício e solidariedade de competir com os adversários”, disse António Oliveira, que prosseguiu.

”Queremos competir contra os adversários, correr mais do que os adversários e sempre jogar para ganhar. O que conta é o resultado no futebol. Às vezes há equipes que jogam mal os 90 minutos e acabam ganhando, então o torcedor fica feliz. Temos um jogo importante na terça e queremos estar preparados para começar bem a competição”.

António Oliveira valoriza período de treinamentos

O duelo contra o Racing será a primeira partida competitiva desde a vitória sobre o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, em 14 de março. Desde então, o Timão vem realizando uma espécie de ”pré-temporada”. Apesar de não ter sido da maneira que gostaria, António Oliveira valorizou o período de atividades.

“São circunstâncias de um objetivo que não foi alcançado por nós, então tivemos que viver com esse período de transição até o jogo de terça-feira. Foi o amistoso possível dentro das possibilidades e é evidente que a ausência de competição tira coisas, mas podemos ganhar outras coisas e aproveitar da melhor maneira possível”, finalizou o treinador.

