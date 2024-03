Fluminense x São Paulo no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense se prepara para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro A1 Feminino - (crédito: - Foto: Marina Garcia// Fluminense) Jogada10 Jogada10

Na sequência da 4ª rodada do Brasileirão feminino, Fluminense e São Paulo medem forças nesta sexta-feira (29), no Estádio Luso-Brasileiro às 19h (horário de Brasília). Ambas as equipes estão entre os oito melhores colocados, porém tropeçaram na rodada anterior e buscam se recuperar na competição nacional.

Sendo assim, de um lado, o Tricolor soma 4 pontos e ocupa a oitava colocação, depois de ter perdido por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre. Do outro, o time paulista ficou no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, em Cotia, entretanto segue invicto no campeonato, com 5 pontos, na quinta colocação.

Onde assistir

O confronto entre os tricolores terá a transmissão do canal SporTV.

Como chega o Fluminense

Depois da derrota no Rio Grande do Sul, as Guerreiras do Tricolor tentam não só voltar a vencer na competição, como seguir com o bom aproveitamento no Rio de Janeiro. Elas estrearam com autoridade ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0, entretanto não conseguiram bater a dupla Grenal, fora de casa. Dessa forma, para o duelo desta sexta-feira (29), o time do técnico Hoffmann Túlio não poderá contar com a meio-campista Verônica Marques, expulsa no último domingo (24).

Como chega o São Paulo

Invicto na competição, o time feminino do Tricolor Paulista tenta encostar no líder Corinthians e não deixar o rival disparar na ponta da tabela. Além disso, as comandadas do técnico Thiago Viana seguem com a melhor defesa do torneio com apenas dois gols sofridos. Com todas as jogadoras à disposição, a tendência é que o treinador repita a escalação dos últimos jogos. Por fim, a equipe teve uma semana cheia de trabalho e se preparou com atividades no o Complexo Social do MorumBIS.

FLUMINENSE X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro feminino – 4ª rodada

Data e horário: 29/03/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Amanda Peres; Flávia Gil, Gislaine, Bruna Cotrim e Débora Sorriso; Carol Chaves, Camila Oliveira e Camila Pini; Kamila Sotero, Cacau e Carla Nunes.Técnico: Hoffmann Túlio.

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi. Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Maria Luiza Brandellero dos Santos (PR)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

