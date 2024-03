Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Meia Gustavo Scarpa por perder vaga no time titular do Atlético na final do Campeonato Mineiro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

Vai ter até treinador novo. Como se não bastassem os ingredientes natutais que transformam qualquer clássico entre Atlético e Cruzeiro em um jogo imperdível, o deste sábado (30), na Arena MRV, em Belo Horizonte, é a partida de ida das finais do Campeonato Mineiro. Além disso, de quebra, o jogo marca a estreia do técnico argentino Gabriel Milito no comando do Galo. A Raposa, por sua vez, fez a melhor campanha na competição e, dessa forma, pode ser campeã com dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

Onde Assistir

TV Globo (para MG), Sportv e Premiere.

Como chega o Atlético

Para o primeiro embate da final do Campeonato Mineiro, Gabriel Milito terá sua equipe completa, já que não há jogadores lesionados. O meia Matías Zaracho volta após sua recuperação de lesão muscular. Com apenas sete sessões de treinamento desde a chegada de Gabriel Milito, os jogadores foram dispensados após o treino desta sexta-feira (29) e seguirão para a concentração na Cidade do Galo. Espera-se uma abordagem tática diferente da adotada pelo ex-técnico Luiz Felipe Scolari, com a possibilidade de iniciar o clássico com três zagueiros, entre outras mudanças, como a possível entrada de Igor Gomes no lugar de Gustavo Scarpa.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Nicolás Larcamón tende a manter a estrutura tática, mas fará alterações no time titular em relação à última partida contra o Tombense. Com os retornos do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral-esquerdo Marlon, suspensos no jogo anterior, a equipe terá reforços importantes. O atacante Juan Dinenno, recuperado fisicamente, deve retomar a titularidade, enquanto o meia-atacante Mateus Vital segue como uma peça fundamental no time titular.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – Final – jogo de ida

Data e horário: 30/03/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Jemerson; Saravia, Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Igor Gomes (Scarpa) e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon (Villalba); Lucas Romero, Lucas Silva (José Cifuentes), Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno (Rafael Elias). Técnico: Nicolás Lacarmón

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

