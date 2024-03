Cano, do Fluminense, fará testes na segunda para saber se viaja ao Peru

Cano fará testes para saber se estará em campo na estreia do Fluminense na Libertadores - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense pode ter mais um desfalque para a estreia na Libertadores. Na próxima segunda-feira (1), antes da viagem da delegação para Lima, no Peru, Cano fará testes para saber se poderá estar em campo. Após duas semanas, o Tricolor entra em campo na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima, no Peru. A informação é do portal ‘ge.’

Nos últimos dias, o argentino teve dificuldade para realizar alguns movimentos, assim como Gabriel Pires, que também tem chances de ir à capital peruana, porém também passará por testes.

Diante disso, os dois jogadores serão testados no último treinamento do time no Rio de Janeiro Por outro lado, Paulo Henrique Ganso está fora da estreia, visto que segue em processo de recuperação de dores na panturrilha direita. O clube carioca preferiu deixá-lo de fora, de forma preventiva, para não agravar o quadro clínico.

Existe uma expectativa para que o meio-campista volte diante do Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, no Maracanã. O confronto ocorre no dia 9 (terça-feira), também às 21h30 (de Brasília).

Desta forma, Fernando Diniz terá ao menos três desfalques para o duelo com o time peruano. Além de Ganso, John Kennedy e Diogo Barbosa estão suspensos. Além disso, Keno está praticamente descartado e não se recuperou de uma uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Marlon é dúvida.

Olho na agenda

Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.