Germán Cano está fora da estreia do Fluminense na Libertadores - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

A lista de desfalques do Fluminense para a estreia na Libertadores acaba de aumentar. Germán Cano não passou nos testes físicos e será preservado pela comissão técnica para o jogo de quarta (3), contra o Alianza Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos.

A informação é do repórter Victor Lessa. Cano participou de treinos ao longo da última semana, mas não se recuperou 100% da entorse no joelho. Com isso, a comissão técnica, chefiada por Fernando Diniz, optou pela cautela, preservando o argentino.

Assim, já chega a seis o número de desfalques do Flu para a partida em questão. Além de Cano, Ganso, Keno, Marlon, John Kennedy e Diogo Barbosa também estão fora. Os quatro primeiros são por questões físicas, enquanto os dois últimos estão suspensos. JK e Barbosa, aliás, pegaram duas partidas de suspensão, só podendo estrear, assim, na terceira rodada da Libertadores.

Vale lembrar que Cano foi o artilheiro absoluto na temporada 2023, que culminou com o título inédito do Fluminense na Liberta. Ele marcou 13 gols, seis a mais que Paulinho (Atlético-MG), vice-artilheiro da competição.

A estreia do Flu no torneio acontece nesta quarta, às 21h30, contra o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Os times estão no Grupo A ao lado de Colo-Colo (CHI) e Cerro Porteño (PAR). Na segunda rodada, no dia 9, o Tricolor fará o primeiro jogo diante de sua torcida, no Maracanã, estádio onde houve a conquista da Glória Eterna, em 2023.

