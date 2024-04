Artur Jorge se despede do Braga e confirma acerto com o Botafogo

Artur Jorge está no Braga desde a temporada passada - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O técnico Artur Jorge garantiu que tem um acordo com o Botafogo e que está de saída do Braga (POR). Após a imprensa portuguesa garantir que o negócio poderia melar, o profissional de 52 anos enfim se pronunciou.

“A situação é muito clara. Há um acordo entre os clubes para poder contar com os meus serviços com o Botafogo, coisa que só faria depois desse jogo porque era meu compromisso fazer essa partida, para tentar ganhar. O acordo está assinado entre os clubes e, agora, será analisado por mim, porque também me agrada. É muito provável que hoje tenha feito meu último jogo pelo Sporting Braga “, disse Artur Jorge nesta segunda-feira ao canal lusitano “Sport TV”.

A declaração aconteceu após seu time vencer o Portimonense por 5 a 3, pelo Campeonato Português. Artur Jorge, aliás, se despediu sem mágoas e disse que viveu bons momentos vividos no clube da Pedreira.

“É um projeto incrível. Gratidão pelas pessoas que confiaram em mim. Há uma solidez do projeto, fizemos coisas muito boas, uma campanha de grande nível em dois anos, com registros históricos. Hoje foi mais uma vitória, muito satisfeito por isso. Esse foi meu objetivo como bracarenses, ganhar. A sensação que fica foi de que contribuí para o sucesso do meu clube”, concluiu.

