Carpini é o terceiro treinador mais jovem entre os 32 da fase de grupos

País que mais emplacou clubes na fase de grupos da atual edição da Libertadores, com sete representantes, o Brasil tinha tudo para também ostentar o treinador mais jovem da badalada competição sul-americana. Faltou o responsável por guiar o São Paulo a partir desta quinta-feira (4/4), às 21h, contra o Talleres-ARG, Thiago Carpini, 39 anos, combinar com Emiliano Alfaro (35) e Ariel Galeano (27), respectivos donos das pranchetas de Liverpool de Montevidéu e Libertad, do Paraguai. A plataforma Paramount+ transmite o compromisso tricolor.

Embora preste serviços ao São Paulo há dois meses e 24 dias e acumule milhagem com a experiência no Estadual e com o título da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, Carpini inicia a jornada mais nobre da carreira e da temporada tricolor. O paulista de Valinhos evidencia uma tendência nos bastidores do futebol da América do Sul: a aposta em técnicos da nova safra. Dos 32 treinadores empregados por times envolvidos na fase de grupos, 14 estão abaixo dos 50 anos. Carpini, Alfaro e Galeano são os únicos não quarentões dessa turma.

Inclusive, o brasileiro e o paraguaio se gabam de recordes com as pranchetas de São Paulo e Libertad. Em 4 de fevereiro, aos 39 anos, seis meses e 20 dias, Carpini se tornou o técnico mais jovem a levar a equipe do Morumbi a um título em três décadas. O último abaixo dos 40 havia sido Muricy Ramalho, em 1984, com a conquista da Copa Conmebol de 1994. Galeano tem façanha semelhante. No ano passado, tornou-se o profissional campeão mais precoce dos gramados paraguaios com conquista do Libertad do Clausura 53 dias após assumir a missão e do bicampeonato da Copa Paraguai.

Galeano credita os feitos à filosofia ofensiva implementada no Libertad. Embora seja paraguaio, é seguidor do argentino treinador da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa. "Misturo ideias. Gosto do jogo de Bielsa, mas também não desgosto de outros sistemas, como o de Holan quando treinou o Independiente e o de Sampaoli na Universidad de Chile, em 2012", compartilhou ao portal paraguaio Extra. Hoje, orgulha-se de ser a primeira força do futebol do país: "Somos o time mais ofensivo", banca.

Galeano e Libertad perderam para o Nacional-URU, na última quarta-feira (3/4), por 2 x 0 (foto: Dante Fernandez/AFP)

Sob a batuta de Galeano, o Libertad coleciona seis vitórias em 10 partidas neste ano. Ontem, perdeu a primeira com o 2 x 0 diante do Nacional-URU. O sistema tático mais utilizado por ele é o 4-2-3-1 com variação para o 4-3-3. O maior desafio da equipe na Libertadores 2024 será o tetracampeão River Plate, comandado por Martín Demichelis. Os argentinos venceram o Deportivo Táchira na estreia, por 2 x 0 na Venezuela.

Não bastasse ter o treinador mais jovem da Libertadores 2024, o Libertad também emprega um dos jogadores mais veteranos entre os 1.600 inscritos na disputa. Aos 42 anos, o centroavante Roque Santa Cruz é um dos xodós da torcida e homem de confiança do técnico Ariel Galeano. Maior artilheiro da história da seleção paraguaia, com 32 gols em 110 partidas e figura carimbada nos álbuns das Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010, o camisa 24 rechaça aposentadoria.

Os donos das pranchetas

Fluminense: Fernando Diniz, 50 anos

Colo-Colo: Jorge Almirón, 52 anos

Alianza Lima: Alejandro Restrepo, 42 anos

Cerro Porteño: Manolo Jimenez, 60 anos

São Paulo: Thiago Carpini, 39 anos

Cobresal: Gustavo Huerta, 66 anos

Barcelona Guayaquil: Diego López, 49 anos

Talleres: Walter Ribonetto, 49 anos

Grêmio: Renato Portaluppi, 61 anos

The Strongest: Pablo Lavallén, 51 anos

Estudiantes: Eduardo Domínguez, 45 anos

Huachipato: Javier Sanguinetti, 53 anos

Botafogo: Artur Jorge, 52 anos

LDU: Josep Alcácer, 44 anos

Junior Barranquilla: Arturo Reyes, 54 anos

Universitario: Fabián Bustos, 55 anos

Flamengo: Tite, 62 anos

Millonarios: Alberto Gamero, 60 anos

Bolívar: Flavio Robatto, 50 anos

Palestino: Pablo Sánchez, 51 anos

Palmeiras: Abel Ferreira, 45 anos

San Lorenzo: Rúben Insúa, 62 anos

Liverpool-URU: Emiliano Alfaro, 35 anos

Ind. del Valle: Javier Gan, 43 anos

Atlético-MG: Gabriel Milito, 43 anos

Rosário Central: Miguel Ángel Russo, 67 anos

Peñarol: Diego Aguirre, 58 anos

Caracas: Leonardo González, 51 anos

Libertad: Ariel Galeano, 27 anos

River Plate: Martín Demichelis, 43 anos

Nacional-URU: Álvaro Recoba, 48 anos

Deportivo Táchira: Eduardo Saragó, 42 anos