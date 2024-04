Zagueiro da África do Sul morre após ser baleado em tentativa de assalto

Luke morreu após tentativa de assalto - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Luke Fleurs morreu, na última quarta-feira (3), aos 24 anos. O defensor foi vítima de tentativa de assalto em Joanesburgo, na África do Sul. Ele foi atingido com disparo de arma de fogo, levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As informações da polícia local dão conta que o zagueiro estava em um posto de gasolina quando os criminosos chegaram e mandaram ele sair do carro.

“Os suspeitos apontaram para ele com uma arma de fogo e o tiraram do veículo, depois atiraram nele uma vez na parte superior do corpo”, salientou um porta-voz da polícia.

Fleurs era um dos grandes nomes da África do Sul e chegou a ser convocado para a seleção do seu país. Ele também esteve nas olimpíadas de Tóquio, em 2021.

O Governo da África do Sul lamentou o ocorrido. “Estou triste por outra vida ser perdida tão cedo devido à violência. Meus pensamentos estão com as famílias Fleurs e Amakhosi”, disse Zizi Kodwa, ministro dos Esportes da África.

Luke atualmente defendia as cores do Kaizer Chiefs, da África do Sul.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.