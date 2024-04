James tem maior minutagem no ano, mas não entrega bom desempenho

James tem maior minutagem no ano - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo perdeu para o Talleres por 2 a 1, nesta quinta-feira (4), no Estádio Mário Kempes, pela primeira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. Apesar da derrota, a partida ficou marcada por ser a primeira de James Rodriguez como titular nesta temporada. Contudo, o colombiano não conseguiu evitar a derrota do Tricolor.

Além disso, foi a maior minutagem que o meia teve no ano. Ele ficou em campo por 72 minutos e flutuou pelos dois lados do campo, tentando ajudar na armação. Aliás, este é o tempo que o jogador costuma ter quando está com a seleção da Colômbia. Contudo, mesmo com mais liberdade e tempo, o colombiano não teve o desempenho que a torcida esperava.

Ao todo, foram 27 passes certos e cinco errados, além de ter acertado um cruzamento de cinco tentados, e também um lançamento correto. O camisa 55 foi substituído aos 17 do segundo tempo, quando o Talleres vencia por 2 a 0, cerca de dois minutos antes de Luciano descontar. Após a partida, o técnico Thiago Carpini explicou a condição de James e o motivo de ter segurado uma substituição antes do intervalo, foi justamente por conta do colombiano.

“Jogar na casa deles com jogador a menos é correr risco, mas corria risco de ficar com um a menos no segundo, sabendo que tínhamos atletas que não suportariam os 90 minutos, como o James. Jogo grande é para jogador grande. Enquanto ele suportou foi participativo, com as perdas no primeiro tempo dificultou o que planejamos para ele”, disse Carpini.

James pode ser titular na próxima rodada da Libertadores

Agora, James espera engatar uma sequência no time titular. Sua próxima chance será na próxima quarta-feira (10), às 21h30, no MorumBIS, contra o Cobresal, pela Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.