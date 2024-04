Botafogo tem média de quase um gol sofrido por jogo em 2024

Gatito Fernández em campo pelo Glorioso - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

O Botafogo sofreu três gols na última quarta-feira (03/04) e demonstrou vulnerabilidade na estreia da Libertadores. O clube não vem apresentando solidez neste começo de temporada e atualmente conta com números preocupantes. Afinal, os defensores alvinegros estão com uma média de 0,95 gols sofridos por jogo em 2024.

No futebol brasileiro, somente quatro clubes grandes da Série A contam com números defensivos piores. Afinal, Vasco, Grêmio, Corinthians e Bahia sofreram pelo menos um gol por jogo e também têm apresentado fragilidades em 2024. O levantamento é do jornal “O Dia”.

Números defensivos do Botafogo

O Glorioso disputou cinco jogos contra times da Série A em 2024 e sofreu nove gols (uma média de 1,8 gol por partida). A expectativa é que Artur Jorge consiga encontrar um equilíbrio defensivo nos próximos compromissos da temporada. O português é o novo técnico do clube para 2024 e comanda seu primeiro treino nesta sexta-feira (05/04).

O Botafogo entra em campo na próxima quinta-feira (11/04), diante da LDU, às 19h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após serem derrotados pelo Junior Barranquilla no Nilton Santos, os jogadores alvinegros vão com tudo em busca de um resultado positivo no Equador. O jogo deve marcar a estreia de Artur Jorge no comando do clube.

