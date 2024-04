Manchester United x Liverpool: Onde assistir, escalações, arbitragem

Ten Hag comanda o treino do United, que neste domingo terá o seu arquirrival pela frente. - (crédito: Foto: Divulgação X @ManUtd) Jogada10 Jogada10

O Liverpool entrou na 32ª rodada da Premier League inglesa na liderança isolada, com 70 pontos. Porém, com os resultados da rodada que iniciou neste sábado, viu o Manchester City chegar na mesma pontuação (ao vencer o Crystal) e o Arsenal o ultrapassar (pois venceu o Brighton e foi aos 71). Assim, espera vencer, fora de casa, em Old Trafford, o superclássico contra o sua maior rival, Manchester United, para voltar à ponta isolada. O jogo será às 11h30 de Brasília.

O Manchester United, com 48 pontos, para manter-se na briga por uma vaga em torneios continentais, precisa vencer este que é considerado o jogo de maior rivalidade da Inglaterra. Afinal, reúne supercampeões que são donos das duas maiores torcidas do país.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 11h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester United

O Manchester United tem uma série de desfalques para a partida. Afinal, Luke Shaw, com dores na coxa, e Varane e Casemiro (a dupla com lesão muscular), são baixas certas. Além deles Lindelof e Lisando Martínez permanecem em recuperação. Mas o o zagueiro Maguire se recuperou e está confirmado.

Como chega o Liverpool

Como vem acontecendo desde o início do ano, Klopp segue coçando a cabeça para montar o time diante de tantos jogadores fora de combate. Mais uma vez ele não terá Matip e Thiago Alcantara (afastados há tempos). Além deles estão fora, o goleiro Alisson (lesão na coxa), o defensor Alexander-Arnold, e o apoiador Digo Jota (os dois com problemas de joelhos), apenas para citar titulares.

Contudo, um dos que estavam machucados vai retornar: o apoiador Endo. Com isso, Gravenberch volta para o banco de reservas. Enfim, dos males, o menor.

MANCHESTER UNITED X LIVERPOOL

32ª rodada da Premier League

Data e Horário: 7/4/2024, 11h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala e Dalot; McTominay, e Mainoo; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Ten Hag

LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Árbitro: Anthony Taylor

Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: John Brooks

