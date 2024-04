Maguire (de vermelho) sobe e corta a bola que poderia levar perigo à defesa do United. Salah estavca logo atrás - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Manchester United e Liverpool fazem o clássico de maior rivalidade do futebol inglês. E, neste domingo (7/4), protagonizaram mais um jogo épico. Em Old Trafford, pela 32ª rodada da Premier League, o Liverpool deitou e rolou no primeiro tempo, quando marcou com Luis Díaz e teve 15 finalizações contra uma dos Red Devils. Na etapa final, o United entrou no jogo quando Bruno Fernandes empatou num gol de meio de campo, após ganhar um presente da zaga dos rivais. E virou num gol espetacular de Mainoo, um garoto de 18 anos – melhor juvenil inglês de 2023. Mas Salah deixou tudo igual, de pênalti: 2 a 2.

Com o empate no superclassico inglês, quem celebra é o Arsenal, que é o novo líder, com os mesmos 71 pontos do Liverpool, mas melhor saldo. O tricampeão City, com 70 pontos, está na cola dos ponteiros. O United é o sexto colocado, com 49 pontos.

Liverpool manda na etapa incial

O jogo começou quente demais. No primeiro minuto, Bruno Fernandes tocou para Garnacho entrar livre e fazer o gol. Mas o tento anulado por impedimento. Aos dois minutos, Szoboslai recebeu na área e mandou uma bomba que obrigou o goleiro Onana a fazer grande defesa. O United tinha no volante brasileiro Casemiro (supresa na escalação, pois se recuperou de lesão muscular) um bom lançador para os companheiros de ataque. Mas o time simplesmente não chutava. Tanto que tirando o gol anulado, não deu mais nenhum chute a gol. Bem diferente do Liverpool mais objetivo no ataque e chegou ao gol aos 23 minutos em lance de bola parada. O escanteio da direita encontrou Darwin Núnez que escorou para a chegara de Luis Díaz, o colombiano pegou de voleio para fazer 1 a 0.

O Liverpool seguia melhor organizado em campo e atacando com perigo. Não por acaso teve sete escanteios c0ntra dois do United no primeiro tempo. E pelo menos duas chances claras para ampliar.

United empata num presentaço

Aos cindo minutos, no primeir chute pra valer do United no jogo, o United empatou num lance de muita imper´~icia de do zaheurio Jarel Qansah. O garoto de 21 anos, na intermediaria, rolou a bola para o lado tentando encontrar um companheiro, mas não voiu que Bruno Gernandes estava no meio do campimnho. Ali do meio de campo mesmo o português bateu de primeira, pegando o goleuroi Khelleher.

Virada dos Red Devils com golaço…

O jogo virou e o United só não virou aos dez por causa de ótima defesa de Khelleher. O jogo ficou em aberto. Núñez perdeu grande chance para o Liverpool. Mas o duelo era lá e cá. E, aos 22 veio a virada num gol espetacular. Após jogada iniciada por Casemiro, Antony (que tinha acabado de entrar) rolou para Wan Bissaka este tocou para Mainoo na entrada da área pela esquerda. Num chute cinematográfico, o menino de apenas 18 anos acertou o ânguilo esquerdo de Khelleher.

… Mas Liverpool tem Salah: 2 a 2

Se Wan-Bissaka foi bem ao dar o passe para Mainoo fazer o segundo gol do United, aos 38 minutos o lateral cometeu um erro grave. Tentou cortar uma bola e acertou Elliot na área. Pênalti que Salah cobrou batendo de um lado e o goleiro caindo para o outro. Na reta final, Liveppol em cima, pois o empate o tiraria da ponta. Luis Díaz teve a bola no jogo aos 49, na pequena área. Mas mandou por cima. Enfim, tudo igual neste jogo emocionante e sensacional.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (6/4)

Crystal Palace 2×4 Manchester City

Wolverhampton 1×2 West Ham

Everton 1×0 Burnley

Aston Villa 3×3 Brentford

Fulham 0x1 Newcastle

Luton Town 2×1 Bournemouth

Brighton 0x3 Arsenal

Domingo (7/4)

Manchester United 2×2 Liverpool

Sheffield Wednesday x Chelsea – 13h30

Tottenham x Nottingham Forest – 14h

