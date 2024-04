Adversário do Fluminense, Colo-Colo vai treinar no CT do Flamengo

Colo-Colo desembarcou no Rio de Janeiro para duelo com o Fluminense pela Libertadores - (crédito: - Foto: Divulgação/Colo-Colo) Jogada10 Jogada10

Adversário do Fluminense na segunda rodada do Grupo A da Libertadores, o Colo-Colo desembarcou no Brasil no fim da noite do último domingo (7). Os times medem forças nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o técnico Jorge Almirón vai conceder entrevista coletiva e na sequência o time vai treinar no CT do Flamengo. A informação é do portal “ge”.

No momento, a única dúvida do treinador é Maximiliano Falcón em relação aos titulares que estiveram no triunfo sobre o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0. O zagueiro está com dores no pé e no joelho, de acordo com a imprensa chilena.

No sábado (6), o Colo-Colo perdeu por 3 a 0 para o Ñublense, pelo Campeonato Chileno, com uma escalação recheada de reservas. Dessa forma, o time foi completamente alternativo, com exceção do goleiro Brayan Cortés. Para o duelo desta terça-feira (9), a tendência é que o técnico repita a escalação da estreia, com a presença de Arturo Vidal, ex-Flamengo, e Carlos Palacios, ex-Vasco.

Por fim, o Fluminense aposta na força da torcida, com o Maracanã cheio, para vencer a primeira na Libertadores 2024. Uma vitória será essencial para as pretensões do Tricolor, que soma um ponto, enquanto a equipe chilena tem três, após a primeira rodada do Grupo A.

