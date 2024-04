Leila Pereira chama Textor de ‘fanfarrão’ e volta a exigir punição

Leila espera punição a Textor por acusações de manipulação - (crédito: Foto: Fábio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a criticar John Textor, CEO do Botafogo, nesta segunda-feira (8). Em entrevista concedida durante a premiação do Campeonato Paulista, a mandatária tornou a exigir que o chefe alvinegro seja punido. Recentemente, ele acusou jogadores de Fortaleza e São Paulo de manipulação em jogos contra o Verdão. E chamou o norteamericano de ‘fanfarrão’.

“Olha, gente, se vocês pensarem bem, as minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade e no futebol é difícil falarem a verdade, é filosófico. Isso é Friedrich Nietzsche, tá? Quanto de verdade vocês suportam ouvir? Eu falo a verdade. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, é um fanfarrão e tem que ser punido exemplarmente. Não pode o dono de um clube do tamanho do Botafogo ficar espalhando notícias e falácias sem prova nenhuma. O que ele quer dizer? O Brasil não é um país sério? As autoridades não tomam atitude”, esbravejou a dirigente, prosseguindo:

“Por isso é que precisam tomar uma atitude exemplar para proibir esse tipo de conduta de dirigentes. Se ele tem prova, os maiores interessados são os clubes. Quero ganhar o campeonato de forma correta, como o Palmeiras tem ganhado. Não podemos admitir isso. A Leila não fala forte, a Leila fala a verdade”.

