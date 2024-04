Diniz exalta atuação do Colo Colo no Maracanã

Técnico afirmou que adversários vão ser mais agressivos com o Fluminense, atual campeão da Libertadores - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense conquistou sua primeira vitória na Libertadores. Nesta terça-feira (9), o time venceu o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã, em partida da segunda rodada da fase de grupos. Após a partida, ao analisar o desempenho da equipe, o técnico Fernando Diniz também exaltou a atuação do adversário.

“Foi um jogo em que o adversário soube valorizar nossa vitória. Treinamos para enfrentar duas situações, com eles pressionando alto e marcando em bloco médio. Eles tentaram de tudo para nos complicar. Marcamos um gol dentro de nossas características. Tivemos dificuldade para encaixar a marcação alta no início do jogo. Temos que estar preparados porque o Fluminense é o atual campeão. O adversário joga de forma mais agressiva, no sentido positivo da palavra. Nos jogos anteriores do Colo-Colo, eles não jogaram como hoje”, analisou.

Um dos destaques da partida foi Martinelli, meio-campista de ofício, que atuou como zagueiro. Para Diniz, trata-se de um dos jogadores mais versáteis do elenco: “”Martinelli se saiu muito bem. Ele só não vai jogar como goleiro comigo. Ele já jogou como atacante, meia… Essa versatilidade dele é importante. Com ele, ganhamos mais fluidez na saída de bola. Ganhamos mais agressividade”, disse o técnico.

Lesão de Lelê entristece Diniz

O treinador, por fim, lamentou a lesão de Lelê, que saiu de campo no segundo tempo com uma lesão no joelho esquerdo. O jogador, em suma, será avaliado nos próximos dias para determinar a gravidade da lesão.

“O aspecto negativo inegavelmente foi a lesão de Lelê. Às vezes, um jogador precisa de tempo para se adaptar a um time como o Fluminense, com uma torcida apaixonada. É provável que ele fique afastado por um tempo”, comentou.

