Atlético chega com ataque em alta para rodada da Libertadores

O Atlético-MG chega confiante e motivado para partida diante do Rosario Central. Afinal, os comandados de Gabriel Milito acabaram de ser campeões do Campeonato Mineiro de 2024. Além disso, os jogadores alvinegros também vêm tendo uma boa média ofensiva neste começo de temporada.

Ataque do Atlético em 2024

O Galo vem demonstrando muita eficiência em 2024. Afinal, os jogadores alvinegros marcaram 26 gols em 13 jogos nesta temporada, totalizando uma média de dois gols por partida. Mérito para Hulk e Paulinho, que têm formado uma bela dupla de ataque.

Dos 26 gols marcados pelo Atlético em 2024, 11 foram feitos por Hulk ou Paulinho. A dupla, portanto, chega motivada e entrosada para partida diante do Rosario Central. Gabriel Milito já finalizou os preparativos do jogo e indicou força máxima em campo.

Hulk, por sinal, quase se tornou desfalque do jogo entre Atlético e Rosario Central. O atacante sentiu dores no último domingo (07/04) e precisou realizar fisioterapia no clube. No entanto, ele já está recuperado do problema e deve iniciar em campo como titular.

Aliás, Atlético e Rosario Central se enfrentam nesta quarta-feira (10/04), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. Sob comando de Gabriel Milito, os jogadores alvinegros vão em busca da terceira vitória consecutiva em 2024.

