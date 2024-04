Em jogo de quatro gols, PSG e Barcelona empatam na Champions

PSG e Barcelona empataram por 2 a 2 no Parc des Princes na cidade de Paris - (crédito: Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira, PSG e Barcelona abriram o mata-mata das quartas de final da UEFA Champions League e ficaram no empate por 2 a 2, no Parc des Princes.

Como fica a eliminatória

Com a igualdade no marcador, o duelo está em aberto. Quem vencer no tempo normal avança. Em caso de igualdade, a partida será definida na prorrogação e, se persistir o placar sem vencedor, a vaga será definida nos pênaltis.

Jogo da volta

O próximo jogo entre PSG e Barça será na terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo fora de casa, o Barcelona entrou com um ritmo forte e impôs seu estilo de jogo. Com muita velocidade, a equipe de Xavi Hernández segurou Mbappé e cia e foi melhor nos 45 minutos iniciais. O gol veio com Raphinha. Após erro de Donnarumma em cruzamento, o brasileiro ficou livre para fuzilar, 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o PSG mudou a sua postura e não deu espaço ao Barcelona. Logo de cara, Dembelé soltou o pé e estufou a rede do goleiro. Sem perder o ímpeto ofensivo, o Paris virou o marcador com Vitinha, que tocou rasteiro para colocar o seu time em vantagem.

Quando a impressão era que o PSG faria a sua vitória de forma tranquila, o Barça feriu com Raphinha e conseguiu a igualdade. No lançamento, o brasileiro invadiu a grande área e pegou firme para deixar tudo igual.

