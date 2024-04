Torcida faz festa na chegada do ônibus do São Paulo ao MorumBIS

Torcida do São Paulo promete casa cheia para duelo com o Cobresal, do Chile - (crédito: - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

Depois do revés na estreia, o São Paulo encara o Cobresal, do Chile, nesta quarta-feira (10), pela Libertadores. As equipes duelam no MorumBIS, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo B da competição continental. O Tricolor perdeu na estreia para o Talleres, fora de casa, e é o lanterna da chave. Na chegada do ônibus do time ao estádio, a torcida fez muita festa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.